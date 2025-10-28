Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücü Kaza Sonrası Kaçtı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki üç araca çarpıp ters yönde ilerleyerek kafa kafaya çarpışan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazada bir kişi yaralandı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AJF 036 plakalı araç, cadde üzerinde seyrederken park halindeki 26 SP 795 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan üç araç hasar alırken, Tofaş marka araç kullanılamaz hale geldi.
Kazaya aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, karşı şeride geçerek Mustafa A. yönetimdeki 26 B 5563 plakalı araçla kafaya kafaya çarpıştı. 26 AJF 036 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mustafa A. isimli sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan aracın yaptığı ilk kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR