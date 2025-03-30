CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!

Eskişehir'de Trafik Kazası Sonrası Sürücüler Birbirlerinden Şikayetçi Oldu

Eskişehir'de Trafik Kazası Sonrası Sürücüler Birbirlerinden Şikayetçi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarın meydana geldiği kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı ve her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlattı.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından tartışma içerisine giren sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, saat 23.30 sıralarında İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Kapısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu istikametinden gelen C.K. isimli kadın sürücünün idaresindeki 16 BIT 827 plakalı otomobil ile İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde seyir halinde olan T.Ö. idaresindeki 07 ECR 76 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 07 ECR 76 plakalı otomobil kaldırımları aşarak yolun kenarına çıkarken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar ifade vermeleri için karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.