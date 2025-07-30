Eskişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Duvara Çarptı, 1 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Duvara Çarptı, 1 Yaralı
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Eskişehir'de bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, yokuş aşağı inerken lastiği patlayan aracın kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti.

Eskişehir'de bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sularında Şirintepe mahallesi Asilzade sokakta gerçekleşti. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 26 ZE 493 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kaldırıma sürtünen lastiği patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak duvara çarptı. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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