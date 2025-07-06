Eskişehir'de Trafik Kazası: Motosikletli Kurye Yaralandı

Eskişehir'de Trafik Kazası: Motosikletli Kurye Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir otomobilin motosikletli kuryeye çarpması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kurye için müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de otomobil ile çarpışması sonucunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, 5 Temmuz tarihinde saat 15.20 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 ABY 015 plakalı otomobil ile 34 EMM 204 plakalı motosikletli kurye çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda kurye yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla kaza mahalline ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından çok sayıda kurye bölgeye gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti

Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti

İzne çıkan genç polisin acı sonu! Çadırda hareketsiz halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.