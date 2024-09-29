Eskişehir'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Eskişehir'de bir ara sokaktan ters yöne girerek caddeye çıkan cip ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, saat 15.30 sularında Ercan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Örnekler Sokak'tan ters yöne girerek Ercan Sokak'a çıkan 26 AIZ 330 plakalı cip ile seyir halinde olan 26 ABP 551 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü erkek şahıs başını yere vurarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye gitmek istemedi

Yaşanan kaza nedeniyle caddedeki trafik geçici olarak tek yönden aktı. Bu esnada olay yerine gelen sağlıkçılar yaralıya ambulansta müdahale etti. Pansuman yapılan yaralı hastaneye götürülmek istemedi. Otomobil sürücüsü ise ambulanstan çıkan yaralıya motosikletini yaptıracağını ve sağlık durumunun önemli olduğunu belirterek kendisiyle telefon numarasını paylaştı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili sürücülere tutanak imzalatarak olay yerinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR