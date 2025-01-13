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Eskişehir'de Trafik Kazası Kıl Payı Atlatıldı

Eskişehir'de Trafik Kazası Kıl Payı Atlatıldı
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Eskişehir'de bir araç sürücüsünün ani manevrası sonucunda orta refüje çarpan otomobilin tekerleği patladı. Yolcular kaza olmadan kıl payı kurtulurken, trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de trafikte bir aracın aniden önüne kırması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucunda tekerleği patladı.

Olay, Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan 03 AGG 241 plakalı otomobilin sürücüsü başka bir aracın aniden önüne geçmesi nedeniyle kaza olmaması için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucunda tekerleği patladı. Otomobilin içerisinde bulunan yolcular, sürücünün refleksi sayesinde kıl payı ile trafik kazasından kurtuldukları o anlarda büyük panik yaşadı. Yolda kalan otomobile başka bir araçtaki vatandaşlar yardım etti.

İhbar üzerine gelen trafik polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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