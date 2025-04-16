Eskişehir'de Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, çocuğunu kurstan almaya giden otomobil sürücüsü kadın yaralanırken, olaydan sonra bölgeden uzaklaşan diğer sürücü polis ekiplerince yakalandı.

yerinden uzaklaştı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu Batıkent Mahallesi ışıklarının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A.A. isimli erkek şahsın idaresindeki hafif ticari araç, L.A. isimli kadın sürücünün idaresindeki 11 DM 234 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çocuğunu kurstan almaya giden L.A., yaşanan çarpışma sırasında yaralandı. Ö.Ö.A. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı anne hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şok geçiren L.A. isimli kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın sürücünün kocası da bir süre sonra olay yerine geldi.

Kaza mahallinden uzaklaşan sürücü alkolsüz çıktı

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Ö.Ö.A. isimli şahıs, polis ekiplerince kaza mahallinin biraz ilerisinde yakaladı. Ekiplere kazanın nasıl olduğunu anlatan Ö.Ö.A., "Bir önümdeki görmedim, başka araç varmış. Bir anda önüme atladı. Ben şerit değiştirdim, düz bir şekilde gidiyordum. Sağımdaki aracı sollayacaktım, onun da önünde araç varmış. Bir anda önüme atladı, bam diye vurdum. Fren dahi yapamadım" dedi. Ekiplerce alkol testi yapılan şahsın alkolsüz olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR