Eskişehir'de Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

Eskişehir'de 2 otomobilin döner kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Gökmeydan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan U.E,. idaresindeki ve içerisinde 1 çocuğun bulunduğu 06 HD 6066 plakalı otomobil ile Muratcan Sokak'tan Arabacılar Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan T.S. idaresindeki 06 U 7980 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kullanılamayacak duruma gelen 06 HD 6066 plakalı otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR