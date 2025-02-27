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Eskişehir'de Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

Eskişehir'de Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı
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Eskişehir'de Sağlık Sokak ile Çilem Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu, cadde trafiğinde yavaşlama gözlemlendi.

Eskişehir'de cadde ile sokak kesişiminde 2 aracın çarpıştığı trafik kazası sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Sağlık Sokak ile Çilem Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan çıkmaya çalışan 34 YB 554 plakalı otomobil ile caddede seyir halinde olan 26 UN 406 plakalı hafif ticari araç birbiriyle çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle cadde trafiğinin yavaşladığı görüldü.

Kazayı fotoğraflayan taraflar kendi aralarında tutanak tuttu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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