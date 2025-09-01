Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucunda araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında D665 Eskişehir - Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda yaralanan S.Y.K. (31) isimli kişi, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Göğüs ve kafa travması geçirdiği belirlenen şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR