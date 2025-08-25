Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin başka bir araçla çarpışarak müstakil bir eve girmesi sonucu bir kadın yaralandı. Kazada, yaşlı bir adam şans eseri yara almadan kurtulurken, yaralı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Eskişehir'de bir araçla çarpışan otomobilin savrularak müstakil eve girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 12.50 sıralarında Eğitimciler caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kadın sürücünün idaresindeki gri renkli otomobil, bir erkek şahsın idaresindeki kırmızı renkli otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda savrulan gri otomobil, yaşlı bir adamın yaşadığı müstakil evin duvarını yıkarak içeriye daldı. Yaşlı adam, olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın yaralandı

Kırmızı renkli araçta yolcu olarak bulunan yaşlı kadın ise yaralanıp alnı açıldı. Yaralının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

