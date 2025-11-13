Eskişehir'de Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de ara sokaktan süratli bir biçimde gelerek bir kamyona yandan çarpan otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Vişnelik mahallesi Dede Korkut Parkı'nın, Atatürk Bulvarına yakın kısmındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaziye Gülden Karaoğlanlı (70) idaresindeki 26 BM 270 plakalı otomobil, Kar Sokak'tan Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken, bulvardan Çamlık Sokak istikametine ilerleyen Lokman Çetin(53) idaresindeki 26 TT 482 kamyona yandan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisi ile alev almaya başladı. Çıkan yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Kullanılamayacak hale gelen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 70 yaşındaki sürücü Şaziye Gülden Karaoğlanlı ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Muhtemelen baygındı, çok süratli geldi"

Kazayla alakalı konuşan kamyon sürücüsü Lokman Çetin, "Otomobil karşıdan yalpa yaparak geldi. Önce kaldırıma vurdu. Ben dönerken kullandığım kamyona yandan girdi. Muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi. Artık ters yola girdi yani. Ben Dede Korkut Parkı'na gidiyordum" dedi. - ESKİŞEHİR