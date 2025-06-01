Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Eskişehir'de ara sokaktan ana yola çıkan aracın seyir halindeki otomobille çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çetiner Sokak'tan ana yola çıkan 26 TT 869 plakalı otomobil, Candanel Sokak'ta seyir halinde olan 34 GP 8868 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada 26 TT 869 plakalı otomobilin sürücüsü T.T., yolcu R.Ç. ve K.A.Ö. ile 34 GP 8868 plakalı otomobilin sürücüsü B.Y. yaralandı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı T.T., R.Ç. ve K.A.Ö. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, B.Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen 26 TY 869 plakalı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR