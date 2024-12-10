Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi İlçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen N.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, her iki araç sürücüsünün ve Ö.Ç.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan U.Ç.'nin ve R.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri içine Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR