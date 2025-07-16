Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil, kavşakta başka bir araç ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak ters döndü. Kaza sonucunda toplam 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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