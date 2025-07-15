Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de maddi hasarlı kaza yerine giden Trafik Polisinin aracına başka bir otomobil çarptı, toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de maddi hasarlı kazayı incelemek için olay yerine giden Trafik Polisinin aracına, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil çarptı. Kazada, 1 polis, 1 yaya olmak üzere toplam da 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batıkent Mahallesi Orgenaral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde tek taraflı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine ihbar üzerine Trafik Polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dubalarla önlem aldıktan sonra, kaza ile ilgili bilgi toplayıp işlem yapmaya başladı. Polis memurlarından biri işlem yapmak için 26 A 5443 plakalı ekip aracına döndü. O sırada caddede hızla seyreden 26 VE 427 plakalı aracın sürücüsü, virajı alamayarak savrulmaya başladı. Savrulan sedan otomobil kaza ekibi olan polis ekibinin aracına çarptı. Kazada yol kenarından bekleyen 2 yayadan 1'ine çarptı. Kazada ekip aracında işlem yapan polis memuru ve 26 VE 427 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 3 yaralı tedavileri için hastaneye kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile inceleme başlatırken, hasarlı araçlar olay yerinden çekici marifeti ile kaldırılırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: Utançla anılacaklar
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

Market patronunu, en yakınındaki isim ele vermiş
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda

Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Milyonluk ceza yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.