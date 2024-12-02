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Eskişehir'de Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de bir trafik kazasında 18 yaşındaki Mert Top'un hayatını kaybetmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobiliyle manevra yapan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarptı.

Eskişehir'de 18 yaşındaki Mert Top'un hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 14.55'te Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Mert Top, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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