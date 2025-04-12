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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 4 Araç Maddi Hasar Gördü

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 4 Araç Maddi Hasar Gördü
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Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayda ayrıca park halindeki dört aracın da maddi hasar gördüğü bildirildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi ile Fakülte Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaplanlı Caddesi'nde N.F. idaresindeki 26 AGC 289 plakalı otomobil, Fakülte Sokak'ta seyir halinde olan 34 Y 5358 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle 34 Y 5358 plakalı otomobil savrularak Nisan Sokak'ta park halinde bulunan 4 araca daha çarpması sonucunda maddi hasar oluştu.

Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Kazada, 34 Y 5358 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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