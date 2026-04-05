'Dur' levhasına uymayan otomobil, çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de 'dur' levhasına uymayan otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. isimli kadının idaresindeki 09 AJJ 319 plakalı otomobil, çevre yolundan Muratcan Sokak istikametine seyir halindeyken Kanalyanı Sokak'ın girişindeki 'dur' levhasına uymadı. Süratli otomobil, Kanalyanı Sokak'tan çıkan 26 ALG 486 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

