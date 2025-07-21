Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de motosikletin ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 AJV 819 plakalı motosiklet ile 34 NJH 735 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR