Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 SP 857 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sularında Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ile Ercan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Sokak yönünden gelen 41 ABC 459 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 26 SP 857 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 26 SP 857 plakalı aracın sürücüsü M.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevre esnafı ve vatandaşlar araç içerisindekilerin yardımına koştu. Kazada yara alan sürücü için ambulans çağırıldı. Yaralı sürücü, ambulans içerisinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Bu sırada muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması için polis ekipleri Atatürk Caddesi'ndeki trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu! 2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan? Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne? 32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });