Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sularında Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ile Ercan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Sokak yönünden gelen 41 ABC 459 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 26 SP 857 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 26 SP 857 plakalı aracın sürücüsü M.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevre esnafı ve vatandaşlar araç içerisindekilerin yardımına koştu. Kazada yara alan sürücü için ambulans çağırıldı. Yaralı sürücü, ambulans içerisinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Bu sırada muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması için polis ekipleri Atatürk Caddesi'ndeki trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR