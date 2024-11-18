Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, yolun kaygan olması sebebi ile virajı olamayarak kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ilk belirlemeler göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve ve polis ekibi sevk edildi. Yararılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere sevk ediliyor - ESKİŞEHİR