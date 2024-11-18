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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde bir yolcu otobüsünün kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, yolun kaygan olması sebebi ile virajı olamayarak kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ilk belirlemeler göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve ve polis ekibi sevk edildi. Yararılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere sevk ediliyor - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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