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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Eskişehir'de bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 35 yaşındaki bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 PT 791 plakalı otomobil ile 41 UK 981 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 69 yaşındaki S.K. ve 35 yaşındaki S.K. yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 69 yaşındaki S.K. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 35 yaşındaki S.K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 69 yaşındaki S.K. hayatını kaybetti. 35 yaşındaki S.K.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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