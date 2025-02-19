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Eskişehir'de Trafik Kazaları Raporu: 11 Ölü, 527 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazaları Raporu: 11 Ölü, 527 Yaralı
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Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında 11 vatandaş hayatını kaybetti, 527 vatandaş yaralandı. Kazaların büyük bir kısmı aracın hızını yola uydurmamaktan kaynaklanıyor.

Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 250 trafik kazasında 11 vatandaş hayatını kaybederken, 527 vatandaş yaralandı.

Trafik jandarması ekiplerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, toplam 4 bin 669 kilometre yoldan sorumlu olan trafik jandarması ekiplerinin gece gündüz demeden aralıksız sürdürdüğü kontrollere rağmen bahse konu tarihler arasında 8 ölümlü ve 242 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği, 527 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Kazaların yüzde 70'i aracın hızını yola uydurmamaktan kaynaklı yoldan çıkma şeklinde gerçekleşti

Trafik jandarmasının sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarının yüzde 67'si tek taraflı, yüzde 33'ü çift taraflı olarak meydana geldi. Kazaların yüzde 70'i aracın hızını yola uydurmamaktan kaynaklı yoldan çıkma, yüzde 13'ü yandan çarpma, yüzde 10'u karşılıklı çarpışma ve yüzde 7'si arkadan çarpma şeklinde gerçekleşti. Yapılan analizlerde, trafik kazalarında emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldukları görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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