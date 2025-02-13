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Eskişehir'de Trafik İhlali Yapan 102 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de Trafik İhlali Yapan 102 Sürücüye Ceza
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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 102 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetimler İnsansız Hava Araçları (İHA) yardımıyla yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden 102 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği yetkilileri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 8-11 Şubat 2025 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda art arda birden fazla şerit değiştiren, emniyet kemeri/kask kullanmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ve trafikte çeşitli kural ihlali yapan 102 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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