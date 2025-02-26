Eskişehir'de Trafik Denetimlerinden 116 Araç Men Edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen binlerce araçtan 116'sı trafikten men edildi, 6 sürücü belgesi de daimi iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 19-25 Şubat tarihlerinde yapılan denetimler çerçevesinde, 9 bin 65 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller kapsamında; alkollü araç kullanmaktan 39, kırmızı ışık ihlalinden 224, taşıma kanunu ihlalinden 32, emniyet kemeri ihlalinden 95, abart egzozdan 12, kask kullanmamaktan 29, hız ihlalinden 801, park yasağından bin 741 ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 85 sürücüye işlem uygulandı. Denetimler doğrultusunda 4 bin 366 araca işlem yapılırken, 116 aracın ise trafikten men edildiği ve 6 sürücü belgesinin de daimi iptal edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR