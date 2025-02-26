Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Özel'e 'İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?' diye açık açık soruldu

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinden 116 Araç Men Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinden 116 Araç Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 9 bin 65 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 116 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi. Toplamda 4 bin 366 araca işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen binlerce araçtan 116'sı trafikten men edildi, 6 sürücü belgesi de daimi iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 19-25 Şubat tarihlerinde yapılan denetimler çerçevesinde, 9 bin 65 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller kapsamında; alkollü araç kullanmaktan 39, kırmızı ışık ihlalinden 224, taşıma kanunu ihlalinden 32, emniyet kemeri ihlalinden 95, abart egzozdan 12, kask kullanmamaktan 29, hız ihlalinden 801, park yasağından bin 741 ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 85 sürücüye işlem uygulandı. Denetimler doğrultusunda 4 bin 366 araca işlem yapılırken, 116 aracın ise trafikten men edildiği ve 6 sürücü belgesinin de daimi iptal edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
img

Süper Lig ekibinden yabancı hakem hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.