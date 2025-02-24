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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Yüksek Cezalar Kesildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Yüksek Cezalar Kesildi
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Eskişehir'de son bir hafta içinde 26 bin 279 araç denetlendi, 8 bin 798 trafik cezası yazıldı. Denetimlerde yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara da müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde toplam 26 bin 279 araç denetlenirken, 8 bin 797 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri yapıldı. Kent genelinde 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 2 bin 21 yük taşımacılığı, 781 yolcu taşımacılığı, 2 bin 202 alkol denetimi, 862 adet motosiklet, 6 bin 285 emniyet kemeri ve 14 bin 128 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ekiplerce toplam 26 bin 279 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 798 trafik cezası kesilip, 221 araç trafikten men edildi ve 60 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında ekiplerce 45 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahalede bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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