Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Binlerce Sürücüye Cezai İşlem
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde bin 577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 230 araç trafikten men edildi ve 45 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Eskişehir'de jandarma ekiplerinde Mayıs ayı boyunca yapılan trafik denetimlerinde bin 577 sürücüye 3 milyon 774 bin TL para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 bin 931 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin 261 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 230 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 45 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR