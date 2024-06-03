Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Binlerce Sürücüye Cezai İşlem

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde Mayıs ayı boyunca yapılan trafik denetimlerinde bin 577 sürücüye 3 milyon 774 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 bin 931 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin 261 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 230 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 45 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR