Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Binlerce Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 24 bin 999 adet araç ile sürücü denetlenirken, 7 bin 177 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında 3 bin 279 yük taşımacılığı, 739 yolcu taşımacılığı, 2 bin 907 alkol denetimi, 975 motosiklet ve 5 bin 983 emniyet kemeri denetimi yapıldı. Toplam 24 bin 999 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 7 bin 177 adet trafik cezası yazılırken, 361 adet araç trafikten menedildi ve 76 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, 56 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına da ekiplerce müdahale edildi. - ESKİŞEHİR