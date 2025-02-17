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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 9 Bin 693 Ceza Kesildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 9 Bin 693 Ceza Kesildi
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Eskişehir'de son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 30 bin 247 araç kontrol edilerek 9 bin 693 trafik cezası yazıldığı bildirildi. Ayrıca, 311 araç trafikten men edildi ve 107 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 30 bin 247 araç ve sürücü kontrol edilirken, 9 bin 693 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerin toplam 30 bin 247 araç ve sürücüyü denetlediği çalışmalarda; 2 bin 937 yük taşımacılığı, 551 yolcu taşımacılığı, 3 bin 381 alkol denetimi, 998 adet motosiklet, 8 bin 324 emniyet kemeri ve 14 bin 56 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 9 bin 693 adet trafik cezası yazılırken, 311 araç trafikten men edildi ve 107 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ayrıca, 53 yaralanmalı ve 51 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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