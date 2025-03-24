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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 678 Ceza Yazıldı

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 678 Ceza Yazıldı
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Eskişehir'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 594 sürücü kontrol edildi, 8 bin 678 trafik cezası uygulandı ve çeşitli kazalara müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 594 sürücü kontrol edilirken, 8 bin 678 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimleri yapıldı. Kent genelinde 17-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 3 bin 212 yük taşımacılığı, bin 324 yolcu taşımacılığı, bin 978 alkol denetimi, bin 677 motosiklet, 7 bin 123 emniyet kemeri ve 11 bin 250 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 564 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 8 bin 678 adet trafik cezası yazılırken, 194 adet trafikten men yapıldı ve 16 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında polis ekiplerince 44 yaralanmalı, 1 ölümlü ve 48 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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