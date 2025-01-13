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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 639 Ceza Yazıldı

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 639 Ceza Yazıldı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 813 araç kontrol edilirken, 8 bin 639 trafik cezası yazıldığı ve 273 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 24 bin 813 araç kontrol edilirken, 8 bin 639 adet trafik cezası yazıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. İl genelinde 6-13 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 2 bin 920 yük taşımacılığı, 761 yolcu taşımacılığı, 3 bin 152 alkol denetimi, 608 motosiklet, 6 bin 140 emniyet kemeri ve 11 bin 232 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 24 bin 813 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda; 8 bin 639 adet trafik cezası yazılırken, 273 araç trafikten men edildi ve 116 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında ekiplerce 49 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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