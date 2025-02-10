Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 223 Cezalı Sürücü
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 28 binden fazla sürücü kontrol edildi ve 8 bin 223 trafik cezası kesildi. 269 araç trafikten men edildi ve 107 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 binden fazla araç sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 223 ayrı trafik cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 03-10 Şubat tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 28 bin 288 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 223 adet trafik cezası yazılırken, 269 araç trafikten men edildi. Ayrıca 107 sürünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR