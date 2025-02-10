Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 223 Cezalı Sürücü

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 8 Bin 223 Cezalı Sürücü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 28 binden fazla sürücü kontrol edildi ve 8 bin 223 trafik cezası kesildi. 269 araç trafikten men edildi ve 107 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 binden fazla araç sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 223 ayrı trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 03-10 Şubat tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 28 bin 288 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 223 adet trafik cezası yazılırken, 269 araç trafikten men edildi. Ayrıca 107 sürünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Doktorların Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada
img

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
img

Göksel'den şaşırtan imaj değişikliği
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.