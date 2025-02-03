Ege'de art arda 4.8 ve 4.3'lük deprem! Halk Santorini'den ayrılıyor

Ege'de korkutan 2 yeni deprem! Onlarca kişi bölgeyi terk ediyor
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin kararıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 78 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 78 Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 394 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. 78 sürücüye yasa dışı eylemler nedeniyle işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 394 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken 78 sürücü ve araca işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-2 Şubat tarihlerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 394 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde yasak olmasına rağmen yaya bölgesine giriş yaptığı, trafikte kural ihlalleri yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 78 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da simite sessiz sedasız okkalı zam
img

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.