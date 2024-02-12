Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 740 sürücüye toplamda 1 milyon 625 bin 712 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 96 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgeleri geri alındı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 5-11 Şubat tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL ceza kesildi. Ayrıca 96 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 12 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR