Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 5-11 Şubat tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL ceza kesildi. Ayrıca 96 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 12 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR