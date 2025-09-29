Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin Cezalı Sürücü

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 26 bin 558 sürücü denetlenirken, 7 bin 119 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 375 yük taşımacılığı, bin 67 yolcu taşımacılığı, 3 bin 247 alkol denetimi, bin 884 motosiklet ve 6 bin 519 emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Toplam 25 bin 558 araç/sürücünün denetlendiği çalışmalarda 7 bin 119 adet trafik cezası yazılırken, 374 araç trafikten menedildi ve 85 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 68 maddi hasarlı trafik kazasına ekiplerce müdahale edildi. - ESKİŞEHİR