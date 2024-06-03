Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 808 İhlal Tespit Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 808 adet trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 17 milyon 45 bin 251 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 808 adet trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 17 milyon 45 bin 251 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri faaliyetlerini açıkladı. Yapılan faaliyetlerde, 2 bin 863 yük taşımacılığı, 967 yolcu taşımacılığı, 2 bin 326 alkol denetimi, 22 bin 898 araç ve sürücüsü ile 623 motosikletin kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca, 1 ölümlü, 49 yaralanmalı ve 50 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 bin 495 emniyet kemeri kontrolü, 5 bin 147 diğer kontrol türlerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Yapılan 1 haftalık tüm denetlemeler sonucunda 7 bin 808 adet trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 17 milyon 45 bin 251 TL para cezası kesilirken; 301 aracın trafikten men edildiği, 347 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Valiliği Eskişehir trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title