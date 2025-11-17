Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 724 Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 22 bin 610 araç ve sürücü denetlenirken, 7 bin 724 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 350 yük taşımacılığı, 537 yolcu taşımacılığı, 2 bin 623 alkol, 535 motosiklet ve 5 bin 364 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 22 bin 610 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 7 bin 724 adet trafik cezası yazılırken, 324 araç trafikten men edildi ve 96 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında ekiplerce 54 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR