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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 609 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 353 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 7 bin 609 adet trafik cezası kesildi. Ayrıca 212 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu. 74 adet yaralanmalı ve 68 adet maddi hasarlı trafik kazasında işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 22 bin 353 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 7 bin 609 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 22 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 22 bin 353 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 7 bin 609 araca ve sürücüsüne trafik cezası kesildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 212 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca ekipler tarafından belirli tarihler arasında 74 adet yaralanmalı, 68 adet maddi hasarlı trafik kazasında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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