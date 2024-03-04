Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 675 Sürücüye 1.7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 7 bin 950 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 675 sürücüye 1 milyon 787 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 26 Şubat ile 03 Mart tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 bin 950 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 675 sürücüye 1 milyon 787 bin 254 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 84 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR