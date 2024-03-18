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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 6 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 21 bin 984 sürücü ve araç sorgulanırken, 6 milyon 260 bin 534 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 139 araç trafikten men edildi ve 100 araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 21 bin 984 sürücü ve araç sorgulanırken, 6 milyon 260 bin 534 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli tarihler arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede; yük taşımacılığı ile ilgili 286, yolcu taşımacılığı ile ilgili 149, alkol ile ilgili bin 795 motosiklet ile ilgili 210, emniyet kemeri ile ilgili bin 617 ve diğer kontrol türleriyle ilgili ise 2 bin 886 adet olmak üzere toplam 6 bin 943 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 139'u trafikten men edilirken, 2 milyon 780 bin 459 TL tutarında 981 adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 37 adet yaralanmalı, 43 adet de maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.

Aynı tarihlerde il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından ise; yük taşımacılığı ile ilgili 2 bin 367, yolcu taşımacılığı ile ilgili 377, alkol ile ilgili 830, emniyet kemeri ile ilgili 2 bin 61, diğer kontrol türleriyle ilgili 554 adet olmak üzere toplam 6 bin 189 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 37'si trafikten men edilirken, 2 milyon 192 bin 975 TL tutarında bin 4 adet trafik cezası uygulandı. Ayrıca ilgili tarihlerde 3 adet yaralanmalı, 10 adet de maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği belirtildi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ise; 8 bin 852 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 548 sürücüye 1 milyon 287 bin 100 TL para cezası kesildi. 100 aracın ise trafikten men edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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