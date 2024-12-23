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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 6 Bin 529 Cezalı Araç

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 6 Bin 529 Cezalı Araç
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 bin 949 araç kontrol edilerek 6 bin 529 trafik cezası yazıldı. Ayrıca 77 sürücünün ehliyeti iptal edildi, 263 araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 20 bin 949 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 6 bin 529 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 16 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 20 bin 949 araç kontrol edilirken, 6 bin 529 adet trafik cezası yazıldı. Ayrıca denetlenen araç sürücülerinden 77'sinin ehliyetine el konulurken, 263 araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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