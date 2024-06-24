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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 944 Ceza Yazıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 31 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 5 bin 944 adet trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada ortak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 31 araç ve sürücü kontrol edilirken, 5 bin 944 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri yapıldı. İl genelinde 17-24 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 2 bin 367 yük taşımacılığı, 710 yolcu taşımacılığı, 2 bin 788 alkol ve 6 bin 235 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Ekiplerce 25 bin 31 araç ve sürücü ile 537 motosikletin de kontrol edildiği çalışmalarda 292 araç men edilirken, 5 bin 944 adet trafik cezası yazıldı. Çalışmalar sırasında 43 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekipler 144 vatandaşın sürücü belgesine el koydu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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