Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 716 Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 24 bin 542 araç denetlenirken, 5 bin 716 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 4 bin 782 yük taşımacılığı, 772 yolcu taşımacılığı, 3 bin 328 alkol denetimi, 848 adet motosiklet, 5 bin 909 emniyet kemeri ve 8 bin 903 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 24 bin 542 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 5 bin 716 adet trafik cezası yazılırken, 354 araç trafikten men edildi ve 122 sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca, çalışmalar sırasında ekiplerce 96 yaralanmalı ve 64 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR