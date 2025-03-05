Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince 9 bin 971 araç kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 5'ine cezai işlem uygulandı.

Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 141'i trafikten men edilirken, 10 sürücüsünün ehliyetinin daimi iptali sağlandı. Çeşitli maddelerden kusurlu bulunan 5 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR