Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 971 araç kontrol edildi ve 5 bin 5 sürücüye cezai işlem uygulandı. 141 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti iptal edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince 9 bin 971 araç kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 5'ine cezai işlem uygulandı.
Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 141'i trafikten men edilirken, 10 sürücüsünün ehliyetinin daimi iptali sağlandı. Çeşitli maddelerden kusurlu bulunan 5 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa