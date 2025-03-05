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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 5 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 971 araç kontrol edildi ve 5 bin 5 sürücüye cezai işlem uygulandı. 141 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 9 bin 971 araç kontrol edilirken, bunlardan 5 bin 5'ine cezai işlem uygulandı.

Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 971 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 141'i trafikten men edilirken, 10 sürücüsünün ehliyetinin daimi iptali sağlandı. Çeşitli maddelerden kusurlu bulunan 5 bin 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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