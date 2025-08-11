Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 422 Cezalı Araç

Eskişehir'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 26 bin 70 araç kontrol edildi, 5 bin 422 trafik cezası yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, çeşitli denetim türleriyle dikkat çekti.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 26 bin 70 araç denetlenirken, 5 bin 422 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 4 bin 653 yük taşımacılığı, 804 yolcu taşımacılığı, 3 bin 157 alkol denetimi, bin 699 adet motosiklet, 6 bin 150 emniyet kemeri ve 9 bin 607 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 70 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda; 5 bin 422 adet trafik cezası yazılırken, 302 araç trafikten men edildi ve 75 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekiplerce 79 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

