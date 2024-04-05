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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 41 sürücüye ceza

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Eskişehir'de polis ekiplerince trafik kurallarını ihlal eden motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 41 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bulvar, cadde, sokaklar ve araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde gerçekleştirilen motosikletlilere yönelik çalışmalarda 61 sürücü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde, karayolu üzerinde kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 15, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 26 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda toplam 41 sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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