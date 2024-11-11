Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 28 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 28 Bin Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de son bir hafta içinde yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 488 araç kontrol edilerek 8 bin 760 ceza yazıldı, birçok kaza olayına müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 488 araç kontrol edilirken, 8 bin 760 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 3 bin 877 yük taşımacılığı, 448 yolcu taşımacılığı, 3 bin 293 alkol denetimi, 810 adet motosiklet, 7 bin 904 emniyet kemeri ve bin 12 bin 156 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 488 araç ile sürücünün denetlendiği çalışmalarda 865 araç trafikten men edilirken, 8 bin 760 adet trafik cezası yazıldı ve 73 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 65 yaralanmalı, 70 maddi hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Alexsa kimdir, gözaltına mı alındı? Alexander Menshikov neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.