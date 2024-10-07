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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 28 bin 477 araç kontrol edildi

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 28 bin 477 araç kontrol edildi
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 bin 477 araç ve sürücü kontrol edildi, 8 bin 439 trafik cezası kesildi. Ayrıca 322 araç trafikten men edildi ve 117 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde 28 bin 477 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 bin 439 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. İl genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 4 bin 410 yük taşımacılığı, 856 yolcu taşımacılığı, 3 bin 879 alkol denetimi, bin 112 motosiklet, 6 bin 755 emniyet kemeri ve 12 bin 188 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 477 araç ve sürücünün kontrol edildiği ve 8 bin 439 trafik cezasının yazıldığı çalışmalarda ayrıca 322 araç trafikten men edilirken, 117 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ekiplerce 68 yaralanmalı ve 65 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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