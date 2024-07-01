Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 643 araç kontrol edildi ve 2 bin 700 sürücüye toplamda 5 milyon TL para cezası kesildi.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 26 bin 643 araç kontrol edilirken, 2 bin 700 sürücüye 5 milyon 701 bin TL para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 643 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 2 bin 700 sürücüye toplamda 5 milyon 701 bin 387 TL para cezası kesildi.
Denetimlerde ayrıca 262 araç trafikten men edilirken, alkolü araç kullandığı belirlenen 39 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR